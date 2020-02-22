Динамо может играть лучше, – Дуэлунд рассказал, что мешало киевлянам в матче с Ворсклой

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд прокомментировал победу над Ворсклой, которая позволила киевлянам вернуться на второе место турнирной таблицы УПЛ.

"Конечно, мы можем играть лучше, нужно прибавлять. Сегодня мы играли без наших болельщиков, на тяжелом поле. Однако, я думаю, что мы доминировали на протяжении всей игры, у нас было много моментов, мы должны были забивать больше. Да, результат всего 2:1, и мы забили на последней минуте, но это не отражает всей игры – мы были лучше.

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Тебе никогда не может быть комфортно, когда счет 1:1 на 90 минуте, но у меня было ощущение по ходу встречи, что мы сумеем ее выиграть. И мы это сделали, но я не знал, что это будет настолько поздно. Хорошо, что нам удалось одержать три очка, но в следующий раз нам хочется выиграть с разницей в 2 или 3 гола.

Разумеется, это очень важная и тяжелая победа. Для меня сейчас главное – я вернулся, впервые вышел в стартовом составе за долгое время. Чувствую себя очень хорошо. Важно продолжать в том же духе", – цитирует Дуэлунда dynamo.kiev.ua.

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