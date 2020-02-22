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Динамо может играть лучше, – Дуэлунд рассказал, что мешало киевлянам в матче с Ворсклой

22:09 57 Читати українською
Динамо может играть лучше, – Дуэлунд рассказал, что мешало киевлянам в матче с Ворсклой
Миккел Дуэлунд / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд прокомментировал победу над Ворсклой, которая позволила киевлянам вернуться на второе место турнирной таблицы УПЛ.

50’ Виталий Буяльский
90+1’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 63’
50’ Виталий Буяльский
63’ Руслан Степанюк
90+1’ Беньямин Вербич

"Конечно, мы можем играть лучше, нужно прибавлять. Сегодня мы играли без наших болельщиков, на тяжелом поле. Однако, я думаю, что мы доминировали на протяжении всей игры, у нас было много моментов, мы должны были забивать больше. Да, результат всего 2:1, и мы забили на последней минуте, но это не отражает всей игры – мы были лучше.

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Тебе никогда не может быть комфортно, когда счет 1:1 на 90 минуте, но у меня было ощущение по ходу встречи, что мы сумеем ее выиграть. И мы это сделали, но я не знал, что это будет настолько поздно. Хорошо, что нам удалось одержать три очка, но в следующий раз нам хочется выиграть с разницей в 2 или 3 гола.

Разумеется, это очень важная и тяжелая победа. Для меня сейчас главное – я вернулся, впервые вышел в стартовом составе за долгое время. Чувствую себя очень хорошо. Важно продолжать в том же духе", – цитирует Дуэлунда dynamo.kiev.ua.

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Динамо Киев - Ворскла Динамо Киев Динамо Киев Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд
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