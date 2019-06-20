Динамо М готове відпускати Ордеця у збірну України, – спортивний директор російського клубу

Спортивний директор Динамо Москва Роман Орещук прокоментував підписання захисника Івана Ордеця.

"Іван Ордець – сильний гравець з яскраво вираженими бійцівськими і лідерськими якостями, з хорошим першим пасом. Думаю, що Іван стане серйозним підсиленням нашої команди.

Ордець перейшов у московське Динамо

У першій частині минулого сезону він отримав травму, але в другій половині чемпіонату виходив на поле з капітанською пов'язкою. Шахтар хотів залишити його у себе, але Іван вибрав наш клуб. Гравець викликається в збірну України, в його кваліфікації у нас сумнівів немає.

Перехід в російський клуб може закрити Ордецю дорогу в збірну? Зараз він в національну команду викликається і поки ніяких проблем немає. Якщо Іван отримуватиме виклики в збірну, то ми з радістю будемо відпускати його, якщо ні, тоді в футбол знову, на жаль, втрутиться політика", – сказав Орещук Sport 24.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали