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Динамо М готове відпускати Ордеця у збірну України, – спортивний директор російського клубу

11:23 1001 Читать на русском
Динамо М готове відпускати Ордеця у збірну України, – спортивний директор російського клубу
Іван Ордець (зліва) / ФК Динамо Москва

Спортивний директор Динамо Москва Роман Орещук прокоментував підписання захисника Івана Ордеця.

"Іван Ордець – сильний гравець з яскраво вираженими бійцівськими і лідерськими якостями, з хорошим першим пасом. Думаю, що Іван стане серйозним підсиленням нашої команди.

Ордець перейшов у московське Динамо

У першій частині минулого сезону він отримав травму, але в другій половині чемпіонату виходив на поле з капітанською пов'язкою. Шахтар хотів залишити його у себе, але Іван вибрав наш клуб. Гравець викликається в збірну України, в його кваліфікації у нас сумнівів немає.

Перехід в російський клуб може закрити Ордецю дорогу в збірну? Зараз він в національну команду викликається і поки ніяких проблем немає. Якщо Іван отримуватиме виклики в збірну, то ми з радістю будемо відпускати його, якщо ні, тоді в футбол знову, на жаль, втрутиться політика", – сказав Орещук Sport 24.

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Теги
Іван Ордець Іван Ордець Динамо Москва Динамо Москва Україна Україна Росія
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