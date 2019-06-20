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Динамо М готово отпускать Ордеца в сборную Украины, – спортивный директор российского клуба

11:23 77 Читати українською
Динамо М готово отпускать Ордеца в сборную Украины, – спортивный директор российского клуба
Иван Ордец (слева) / ФК Динамо Москва

Спортивный директор Динамо Москва Роман Орещук прокомментировал подписание защитника Ивана Ордеца.

"Иван Ордец – сильный игрок с ярко выраженными бойцовскими и лидерскими качествами, с хорошим первым пасом. Думаю, что Иван станет серьезным усилением нашей команды.

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В первой части прошлого сезона он получил травму, но во второй половине чемпионата выходил на поле с капитанской повязкой. Шахтер хотел оставить его у себя, но Иван выбрал наш клуб. Игрок вызывается в сборную Украины, в его квалификации у нас сомнений нет.

Переход в российский клуб может закрыть Ордецу дорогу в сборную? Сейчас он в национальную команду вызывается и пока никаких проблем нет. Если Иван будет получать вызовы в сборную, то мы с радостью будем отпускать его, если нет, тогда в футбол вновь, увы, вмешается политика", – сказал Орещук Sport 24.

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Иван Ордец Иван Ордец Динамо Москва Динамо Москва Украина Украина Россия
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