"Тренеру Динамо Мірчі Луческу не позаздриш. Якщо раніше часто діставалося на горіхи нападникам за неефективні дії у завершальній стадії, то в останніх поєдинках киян вже не обійшлося без помилок у захисті.

Брюгге – Динамо: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу

Звичайно, забитий у гостях гол дає певну перевагу бельгійцям. До того ж, останнім часом Брюгге у рідних стінах – грізна сила. Я не думаю, що спалах коронавірусу у "містян" відчутно позначиться на їхніх діях – все ж, у них досить довга лава запасних. Тому динамівцям нічого не залишається, як стрибнути вище голови: не лише зберегти свої ворота "на замку", а й обов'язково вразити ціль. Інакше про єврокубковий подіум можна забути", – сказав Шелаєв у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи кияни на власному полі розписали бойову нічию з бельгійцями 1:1. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 25 лютого, о 22:00.

Брюгге – Динамо: анонс матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи