"Тренеру Динамо Мирче Луческу не позавидуешь. Если раньше часто доставалось на орехи нападающим за неэффективные действия в завершающей стадии, то в последних поединках киевлян уже не обошлось без ошибок в защите.

Брюгге – Динамо: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Конечно, забитый в гостях гол дает определенное преимущество бельгийцам. К тому же, в последнее время Брюгге в родных стенах – грозная сила. Я не думаю, что вспышка коронавируса у "горожан" ощутимо скажется на их действиях – все же, у них достаточно длинная скамейка запасных. Поэтому динамовцам ничего не остается, как прыгнуть выше головы: не только сохранить свои ворота "на замке", но и обязательно поразить цель. Иначе о еврокубковом подиуме можно забыть", – сказал Шелаев в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы киевляне на своем поле расписали боевую ничью с бельгийцами 1:1. Ответный матч состоится сегодня, 25 февраля, в 22:00.

Брюгге – Динамо: анонс ответного матча 1/16 финала Лиги Европы