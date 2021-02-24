"Ми вже їздили у Барселону і Турин на матчі Ліги чемпіонів без великої кількості гравців основного складу. Тому не бачу жодної причини для скасування матчу в нинішній ситуації, багато команд проходили через подібне.

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Брюгге я розглядаю як небезпечного суперника, адже якщо гравці, які замінять тих, хто вибув, не компенсують їх у технічному плані, то безумовно матимуть ще більше мотивації, ентузіазму і концентрації. Вони з успіхом можуть замінити своїх партнерів по команді. Самовіддача і самопожертва гравців, які хочуть довести свої амбіції на основний склад, як на мене, буде навіть вища, ніж в основних футболістів.

Впевненість у своїй команді є, але цього недостатньо. У Києві була рівна гра – ми знали, як потрібно грати з суперником, а суперники розуміли, як протистояти нам. З точки зору тактики поєдинок був абсолютно рівним. У нас виникали проблеми при грі на другому поверсі, при стандартах. Думаю, це буде основним і в завтрашньому матчі. Нам потрібно якомога краще зіграти в цьому компоненті.

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У жодному разі не можна порівнювати чемпіонат України та Лігу Європи й виділяти з них якийсь більш важливий. Всі турніри для мене є дуже важливими, і ми з максимальною концентрацією підходимо до кожної гри. У нашому складі дуже багато молодих гравців, і для них це своєрідна футбольна сцена, де можна себе показати. Я сподіваюся, що нам це вдасться", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих суперників у Києві була зафіксована нічия з рахунком 1:1. Матч-відповідь відбудеться завтра 25 лютого. Стартовий свисток на стадіоні Як Брейдел пролунає о 22:00.

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