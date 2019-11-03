Динамо – Львів: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Динамо приймає Львів у 13-му турі чемпіонату України 2019/20. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Львів на "Футбол 24", стартує о 17:00. Команда Михайличенка перервала коротку серію невдач, обігравши Шахтар в овертаймі Кубка України. Динамівці виграли 6 очних поєдинків, а "міщани" тріумфували лише раз – саме на НСК Олімпійський. Львів не тільки вилетів на стадії 1/8 фіналу Кубка від Миная, що виступає в Першій лізі, а й змінив головного тренера – замість Володимира Мазяра останню команду УПЛ очолив Єгіше Мелікян. У першому колі кияни вперше в історії розгромили "муніципалів".

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Динамо – Львів: дивитись матч онлайн – трансляція УПЛ 3 листопада 2019

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Гармаш – Циганков, Шапаренко, Де Пена – Соль

Львів: Сарнавський – Гончар, Братков, Борзенко, Богунов – Мартан – Татарков, Сабіну, Приймак, Пернамбуко – Шина