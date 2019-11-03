Динамо – Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ

Динамо принимает Львов в 13-м туре чемпионата Украины 2019/20. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Львов на "Футбол 24", стартует в 17:00. Команда Михайличенко прервала короткую серию неудач, обыграв Шахтер в овертайме Кубка Украины. Динамовцы выиграли 6 очных поединков, а "горожане" торжествовали только раз – именно на НСК Олимпийский. Львов не только вылетел на стадии 1/8 финала Кубка от Миная, выступающего в Первой лиге, но и сменил главного тренера – вместо Владимира Мазяра последнюю команду УПЛ возглавил Егише Меликян. В первом круге киевляне впервые в истории разгромили "муниципалов".

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Динамо – Львов: смотреть матч онлайн – трансляция УПЛ 3 ноября 2019

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Гармаш – Цыганков, Шапаренко, Де Пена – Соль

Львив: Сарнавский – Гончар, Братков, Борзенко, Богунов – Мартан – Татарков, Сабину, Приймак, Пернамбуко – Шина