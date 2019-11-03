Динамо – Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Львов на "Футбол 24", стартует в 17:00. Команда Михайличенко прервала короткую серию неудач, обыграв Шахтер в овертайме Кубка Украины. Динамовцы выиграли 6 очных поединков, а "горожане" торжествовали только раз – именно на НСК Олимпийский. Львов не только вылетел на стадии 1/8 финала Кубка от Миная, выступающего в Первой лиге, но и сменил главного тренера – вместо Владимира Мазяра последнюю команду УПЛ возглавил Егише Меликян. В первом круге киевляне впервые в истории разгромили "муниципалов".