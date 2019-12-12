Динамо – Лугано: де дивитися матч Ліги Європи

Динамо прийме швейцарський Лугано у вирішальному матчі 6-го туру групового турніру Ліги Європи 2019/20. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Лугано відбудеться 12 грудня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок гри заключного туру Ліги Європи – о 19:55.

Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи

Поєдинок Динамо – Лугано онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Щоб пробитись у плей-офф, незалежно від результату паралельного матчу Копенгаген – Мальме, киянам потрібно перемагати з різницею у два м'ячі та більше. Динамо наразі посідає третю позицію квартету B (6 очок), шведи – другі (8), а данці – перші (9). Інший результат, окрім перемоги, гарантовано залишить динамівців без єврокубків.

До слова, поєдинок першого кола у Швейцарії завершився нульовою нічиєю.

Шанси Динамо на плей-офф Ліги Європи 2019/20 більші, ніж можна було уявити – всі розклади на 6-й тур