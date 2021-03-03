Оборонець київського Динамо Ілля Забарний поділився враженнями від важкої перемоги над ковалівським Колосом у чвертьфіналі Кубка України.

"Так, неймовірні емоції. Це моя перша серія пенальті. Емоції переповнюють, це футбол, Бойко – красава! Респект йому, вітаю всіх, ідемо далі.

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На полі серце не зупиняється, потрібно продовжувати грати. Звісно, адреналін божевільний, це футбол. Жорстка гра? Так, усі хочуть виграти в єдиноборстваї, борються. Всі прагнуть перемогти. Луческу сказав, щоб всі впевнено вийшли й пробили (перед серією одинадцятиметрових – Футбол 24). Ми – Динамо Київ, ми повинні завжди перемагати", – заявив Забарний у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, що "біло-сині" здолали Колос у серії пенальті, під час якої Денис Бойко відбив 2 удари ковалівців.

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