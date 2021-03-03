Шоста в історії офіційна дуель команд. Досі клуб із Ковалівки виграв лише раз, а програв 3 поєдинки. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Колос на "Футбол 24", стартує о 17:00. На шляху до 1/4 фіналу Кубка України підопічні Костишина здолали Прикарпаття та Ниву Вінницю. Кияни як чинні володарі трофею стартують тільки з цього етапу. Безпрограшна серія команди Луческу налічує 8 матчів. У Колоса справи трохи гірші. На вихідних сьома команда в таблиці УПЛ програла вперше за 7 ігор.

Динамо – Колос: анонс і прогноз на матч 1/4 фіналу Кубка України

Динамо – Колос: дивитись матч онлайн – трансляція 03 03 2021

Порівняно з попереднім матчем в УПЛ проти Львова Луческу зробив 3 зміни. Караваєв замінив Кендзьору праворуч, а Миколенко повернувя на свою позицію лівого захисника. У воротах Бойко отримує рідкісну ігрову практику замість Бущана. А на лівому краю атаки Де Пена витісняє в запас Жерсона Родрігеса. Водночас Руслан Костишин проводить дещо більшу ротацію. В основі Колоса виходять Ніколай Золотов, Кирило Петров, Мамаду Данфа і Денис Костишин, тоді як у запасі починають Євген Новак і Павло Оріховський, які виходили на Рух з перших хвилин. Натомість Микита Кравченко і В'ячеслав Чурко – взагалі за межами заявки.

Динамо: Бойко – Караваєв, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Бєсєдін

Запасні: Бущан, Кендзьора, Тимчик, Сідклей, Лєднєв, Андрієвський, Жерсон, Дуелунд, Супряга

Колос: Волинець – Золотов, Гавриш (к), Петров, Чорноморець – Богданов, Задоя – Антюх, Д. Костишин, Данфа – Лисенко

Запасні: Кучеренко, Новак, Зозуля, Ром, Нгамба, Мілько, Ільїн, Оріховський, Салабай