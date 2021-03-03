Шестая в истории официальная дуэль команд. До сих пор клуб из Коваливки выиграл лишь раз, а проиграл 3 поединка. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Колос на "Футбол 24", стартует в 17:00. На пути к 1/4 финала Кубка Украины подопечные Костишина одолели Прикарпатье и Ниву Винницу. Киевляне как действующие обладатели трофея стартуют только с этого этапа. Беспроигрышная серия команды Луческу насчитывает 8 матчей. У Колоса дела немного хуже. На выходных седьмая команда в таблице УПЛ проиграла впервые за 7 игр.

Динамо – Колос: анонс и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Украины

Динамо – Колос: смотреть матч онлайн – трансляция 03 03 2021

По сравнению с предыдущим матчем в УПЛ против Львова Луческу сделал 3 изменения. Караваев заменил Кендзеру справа, а Миколенко вернулся на свою позицию левого защитника. В воротах Бойко получает нечастую игровую практику вместо Бущана. А на левом краю атаки Де Пена вытесняет в запас Жерсона Родригеса. В то же время Руслан Костышин проводит еще большую ротацию. В основе Колоса выходят Николай Золотов, Кирилл Петров, Мамаду Данфа и Денис Костышин, тогда как в запасе начинают Евгений Новак и Павел Ореховский, игравшие против Руха с первых минут. В свою очередь Никита Кравченко и Вячеслав Чурко – вообще за пределами заявки.

Динамо: Бойко – Караваев, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Де Пена – Беседин

Запасные: Бущан, Кендзера, Тымчик, Сидклей, Леднев, Андриевский, Жерсон, Дуэлунд, Супряга

Колос: Волынец – Золотов, Гавриш (к), Петров, Черноморец – Богданов, Задоя – Антюх, Д. Костышин, Данфа – Лысенко

Запасные: Кучеренко, Новак, Зозуля, Ром, Нгамба, Милько, Ильин, Ореховский, Салабай