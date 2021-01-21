Дебютний гол Клейтона та курйоз Циганкова у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар Солігорськ – 2:0
Динамо перемогло солігорський Шахтар у другому спарингу на зборах в ОАЕ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Шахтар Солігорськ.
Перший тайм пройшов за невеликої переваги Динамо. Із найцікавіших моментів можна виділити удар Андрієвського з лінії штрафного та травму Сироти. А от по перерві Динамо вийшло вперед: Циганков навісив зі штрафного, і після скидки ніхто не тримав Клейтона на ближній стійці – 1:0.
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Команда Григорчука почала відкриватись, що дозволило динамівцям створити кілька контратак, проте з ударами Дуелунда та Ваната впорався голкіпер. Проте, він нічого не зміг зробити у моменті з другим голом, коли після класної атаки Кендзьора пробив у Циганкова, а від того м'яч дугою залетів у ворота.