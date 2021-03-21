Київське Динамо приймає львівський Рух у рамках 19 туру УПЛ. Стартові склади команд і трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Рух стартує на НСК Олімпійський о 17:00 за київським часом. У прямому етері поєдинок показує телеканал "2+2", а "Футбол 24" проводить текстовий онлайн зустрічі. Пряму відеотрансляцію від FootballHub можна переглянути безпосередньо в цій новині.

Динамо – Рух: анонс матча УПЛ

Динамо на тижні вилетіло з Ліги Європи – тепер всі сили можна сконцентрувати на чемпіонаті України, де кияни лідирують з 4-очковим гандикапом. Сьогоднішній суперник "біло-синіх" Рух йде передостаннім у турнірній таблиці.

Сьогодні Мірча Луческу змушений обійтися без Циганкова та Бєсєдіна, які мають пошкодження. В центр оборони повертається Попов, а на вістрі атаки шанс отримав Супряга.

Стартові склади команд

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Жерсон, Буяльський, Де Пена – Супряга.

Запасні: Бойко, Сідклей, Гармаш, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Ванат, Лєднєв, Сирота.

Рух: Бандура – Білий, Стаменкович, Зец, Мисик – Карасюк, Федорчук – Климчук, Притула, Бойчук – Борячук.

Запасні: Мисак, Кухаревич, Кондраков, Кухарчук, Сич, Мартинюк, Гагун, Лях, Руніч.

Динамо – Рух: відеотрансляція матчу УПЛ

Порівняльна статистика Динамо та Руха (джерело – ТГ-канал "Смоловой")