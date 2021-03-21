Киевское Динамо принимает львовский Рух в рамках 19 тура УПЛ. Стартовые составы команд и трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Рух стартует на НСК Олимпийский в 17:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок показывает телеканал "2+2", а "Футбол 24" проводит текстовый онлайн встречи. Прямую видеотрансляцию от FootballHub можно просмотреть непосредственно в этой новости.

Динамо – Рух: анонс матча УПЛ

Динамо на неделе вылетело из Лиги Европы – теперь все силы можно сконцентрировать на чемпионате Украины, где киевляне лидируют с 4-очковым гандикапом. Сегодняшний соперник "бело-синих" Рух идет предпоследним в турнирной таблице.

Динамо – Рух: видеотрансляция матча УПЛ

Сегодня Мирча Луческу вынужден обойтись без Цыганкова и Беседина, у которых повреждения. В центр обороны возвращается Попов, а на острие атаки шанс получил Супряга.

Стартовые составы команд

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Жерсон, Буяльский, Де Пена – Супряга.

Запасные: Бойко, Сидклей, Гармаш, Караваев, Шепелев, Андриевский, Ванат, Леднєв, Сирота.

Рух: Бандура – Билый, Стаменкович, Зец, Мысык – Карасюк, Федорчук – Климчук, Притула, Бойчук – Борячук.

Запасные: Мысак, Кухаревич, Кондраков, Кухарчук, Сыч, Мартинюк, Гагун, Лях, Рунич.

Сравнительная статистика Динамо и Руха (источник – ТГ-канал "Смоловой")