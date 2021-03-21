Динамо вылетело из Лиги Европы, но на внутренней арене все круто. Киевляне держатся на первой позиции с отрывом в четыре очка от Шахтера, а неделю назад команда эффектно победила Зарю – возможно, это была лучшая победа в УПЛ под руководством Мирчи Луческу. Да и до этого "бело-синие" шли ровно – так, иногда случались осечки вроде февральской ничьей с Десной, но провалов по ходу чемпионата динамовцы не имели (кроме разгрома в классическом). При этом они имеют наибольшее количество ожидаемых очков и голов, а также наименьшее количество ожидаемых пропущенных.

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Динамо объективно является лучшей командой УПЛ прямо сейчас, а до конца сезона остается всего восемь туров, которые необходимо перетерпеть без осечек. Проблемой выступает плотный график – за последние две недели команда провела 5 матчей за 15 дней, и уже в Испании было заметно, что интенсивности "бело-синим" не хватает. Домашний поединок против предпоследней команды чемпионата в таких условиях выглядит, как манна небесная.

Рух – не такой уж и слабый соперник. Коллектив здорово укомплектован в кадровом плане и неплохо выглядит в тактическом плане, а в новом году львовяне переиграли Колос и отобрали очки у Ворсклы (правда, не обошлось без безумного везения). К тому же, в первом круге подопечные Ивана Федыка даже отобрали очки у Шахтера. Словом, отсутствие надлежащей настройки на такого соперника может дорого стоить

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Впрочем, по большинству статистических показателей Рух все равно держится на уровне аутсайдеров, а в последнем матче Десна устроила львовянам разгром – под высоким прессингом черниговцев они теряли мяч в своей штрафной и пропустили четыре гола. Да и Шахтер уверенно победил подопечных Ивана Федыка. Когда соперники играют интенсивно, Рух задыхается и разваливается. Такой уж уровень.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бурда, Костевич, Белуце, Вербич, Тимчик (Динамо Киев)

Под вопросом: Беседин (Динамо Киев)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Рух

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Беседин

Рух: Мисаки – Гагун, Белый, Зец, Стаменкович – Карасюк, Федорчук – Климчук, Притула, Бойчук – Кухаревич

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Динамо в матчах против аутсайдеров в текущем сезоне выглядит очень мощно – киевляне без особого труда дважды вынесли Минай (3:0 и 4:0) и Львов (4:1, 3: 1), а Рух и Ингулец осенью были прибиты со счетом 0:2. В рамках УПЛ отобрать очки у "бело-синих" смогли только Десна, Заря, Колос и Шахтер, а беспроигрышная серия подопечных Мирчи Луческу уже девять туров.

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Львовяне, конечно же, умеют упереться, да и забить шедевр на последней секунде здесь есть кому. Впрочем, сейчас морально-волевых качеств, везения и дальних выстрелов Кухаревича будет мало – Динамо не имеет права терять очки. До сих пор киевляне не дарили шансов даже середнякам (исключая Колос), а в предыдущих матчах уровень их футбола не продемонстрировал серьезных предпосылок для осечки.

Прямо сейчас Динамо выглядит слишком сильным для Руха. Именно поэтому стоит ставить на победу "бело-синих".

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