Динамо – Олімпія: онлайн-трансляція матчу

Динамо Київ та Олімпія зіграють у першому поєдинку для команди Михайличенка на других турецьких зборах. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24". Початок о 17:00.

Динамо виграло 4 товариські зустрічі на перших зборах, по разу програло і зіграло внічию. Сьогоднішнім суперником став лідер чемпіонату Словенії. Олімпія Любляна також виграла 4 зимові спаринги, однак склала зброю тричі. Команда Хаджіча чергувала феєричні перемоги 6:3 чи 5:1 над боснійцями і земляками з поразками 2:4 та 0:2 від хорватів. За статистикою поточного сезону, володіння м'ячем, середня результативність, інтенсивність єдиноборств і пресингу дещо кращі у словенського клубу, тому для киян це мала б бути непогана перевірка сил. Цікаво, що свою наступну гру Олімпія проведе з донецьким Шахтарем 8 лютого.

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Тамаш Кадар, який переведений у дубль, не вийде на поле. Натомість у запасі опинилися кілька гравців молодіжної команди – Вадим Мащенко, Олександр Романчук та Данило Сухоручко.

Стартовий склад Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Кадірі, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Буяльський, Дуелунд, Вербіч – Соль.

Запасні: Бойко, Піваріч, Сирота, Романчук, Мащенко, Шапаренко, Андрієвський, Де Пена, Караваєв, Сухоручко, Русин.