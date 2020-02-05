Динамо – Олимпия: прямая видеотрансляция матча

Динамо Киев и Олимпия сыграют в первом поединке для команды Михайличенко на вторых турецких сборах. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24". Начало в 17:00.

Динамо выиграло 4 товарищеских встречи на первом сборе, по разу проиграло и сыграло вничью. Сегодняшним соперником стал лидер чемпионата Словении. Олимпия Любляна также выиграла 4 зимние спарринги, однако сложила оружие трижды. Команда Хаджича чередовала феерические победы 6:3 или 5:1 над боснийцами и земляками с поражениями 2:4 и 0:2 от хорватов. По статистике текущего сезона, владение мячом, средняя результативность, интенсивность единоборств и прессинга несколько лучше у словенского клуба, поэтому для киевлян это должна б быть неплохая проверка сил. Интересно, что свою следующую игру Олимпия проведет с донецким Шахтером 8 февраля.

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Стартовый состав Динамо: Бущан – Кендзёра, Попов, Кадири, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Дуэлунд, Вербич, Буяльский, Соль.

Запасные: Бойко, Пиварич, Сирота, Романчук, Мащенко, Шапаренко, Андриевский, Де Пена, Караваев, Сухоручко, Русин.

Динамо Киев – Олимпия: смотреть матч онлайн – трансляция 5 февраля 2020