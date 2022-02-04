Вже на першій хвилині Петковіч потужно пробивав по воротах Бущана з близької відстані – вище воріт. Згодом суперник випробував Георгія на пильність дальнім пострілом. В середині тайму кіпер Динамо ледь не привіз гол сам собі: Барі перехопив його передачу на Кендзьору і віддав на Велтона, але Бущан встиг повернутись і зреагувати на удар. Зрештою, в середині тайму киянам вдалось забити: Сидорчук перевів м'яч праворуч на Кендзьору, той прострілив в район 11-метрової позначки, звідки точно під стійку пробив Буяльський!

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Одразу по перерві непогані моменти змарнували Ванат і Вітінью, а з пострілом Де Пени після передачі Циганкова впорався кіпер Левскі. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки рахунок став нічийним: Костадінов протягнув м'яч через півполя та пробив із лінії штрафного під стійку. За дві хвилини до завершення матчу Кулач міг вирвати перемогу для Динамо, але не зумів заштовхати сферу у сітку після передачі Тимчика.

Наступний спаринг кияни проведуть у понеділок, 7 лютого, з чорногорським Рударом.

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