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Динамо – Борац – 4:1 – відео голів та огляд матчу

19:40 986 Читать на русском
Динамо – Борац – 4:1 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Борац – відео голів та огляд матчу

Динамо розгромило Борац у товариському матчі на другому тренувальному зборі. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Борац.

 

Товариський матч

Динамо – Борац – 4:1

Голи: Миколенко, 43, Кадірі, 54, Соль, 56, Де Пена, 66 – Враньєш, 70 (пен)

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У своєму черговому спарингу підопічні Олексія Михайличенка впевнено перемогли боснійський Борац. "Біло-сині" відкрили рахунок наприкінці першого тайму – Миколенко класно пробив зльоту. На 54 хвилині Кадірі обіграв опонента і дальнім ударом подвоїв перевагу киян. Вже у наступній атаці динамівці забили втретє – красиву комбінацію завершив Фран Соль. На 66 хвилині іспанський форвард зробив ще й результативну передачу на Де Пену. На 70 хвилині Борац забив свій єдиний гол у матчі – пенальті реалізував Враньєш.

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