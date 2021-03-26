Динамо Бухарест продало вже більше 30 тисяч віртуальних квитків на товариський поєдинок проти київського Динамо, повідомляє Digisport. Таким чином, вболівальники фінансово зможуть допомогти своєму клубу, який через борги ризикує залишитись без ліцензії на наступний сезон.

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"Наша команда вирушає в Україну, де зіграє товариський матч з київським Динамо. Це рука допомоги, яку Мірча Луческу простягнув, коли бухарестське Динамо потребувало підтримки. Ще раз дякуємо Іль Луче, елітному члену Динамо Бухарест. Ми також дякуємо Ігорю Суркісу та київському Динамо.

Ми повезли Динамо до Києва, але саме ми можемо його врятувати. Залишилося лише два дні, щоб із честю представити себе під час матчу. Продано понад 30 тисяч квитків, але, звичайно, ми можемо зробити більше", – наводять слова одного із засновників акції.

Нагадаємо, товариський поєдинок відбудеться 27 березня на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського. Початок зустрічі о 17:00.

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