Динамо Бухарест продало уже более 30 тысяч виртуальных билетов на товарищеский поединок против киевского Динамо, сообщает Digisport. Таким образом, болельщики финансово смогут помочь своему клубу, который из-за долгов рискует остаться без лицензии на следующий сезон.

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"Наша команда отправляется в Украину, где сыграет товарищеский матч с киевским Динамо. Это рука помощи, которую Мирча Луческу протянул, когда бухарестское Динамо нуждалось в поддержке. Еще раз благодарим Иль Луче, элитного члена Динамо Бухарест. Мы также благодарим Игоря Суркиса и киевское Динамо.

Мы повезли Динамо в Киев, но именно мы можем его спасти. Осталось всего два дня, чтобы с честью представить себя во время матча. Продано более 30 тысяч билетов, но, конечно, мы можем сделать больше", – приводят слова одного из основателей акции.

Напомним, товарищеский поединок состоится 27 марта на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского. Начало встречи в 17:00.

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