Динамо повело в счете уже в самом дебюте игры – Забарный головой замкнул навес Де Пены со штрафного, а мяч проскочил между ног Крынского. Через 10 минут Беседин в похожем стиле замкнул подачу Шапаренко. Киевляне едва не пропустили перед перерывом, когда Бущан проспал передачу от партнера, а мяч едва не закатился в ворота.

Динамо стало чемпионом Украины 2021, уничтожив Ингулец: голы защитников, феерия Цыганкова, досрочное золото

Второй тайм начался с гола Цыганкова, который забил с третьей попытки. Динамо продолжало атаковать, и забил еще дважды. Сначала Цыганков от перекладины вдруг огорчил Крынского, а позже с углового ассистировал Попову, который и поставил точку во встрече.

Таким образом, Динамо набрали 58 очков и оформили чемпионство за 3 тура до конца первенства, а Ингулец с 20 пунктами остался двенадцатым.