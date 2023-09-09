Ворскла обіграла Осієк в рамках фіналу першого раунду кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Жіноча Ліга чемпіонів. Фінал першого раунду кваліфікації

Ворскла – Осієк – 3:0

Голи: Андрухів, 13, 45+3, Козлова, 27

У жіночій Лізі чемпіонів продовжить боротьбу лише одна українська команда. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає, як полтавська Ворскла подолала перший етап кваліфікації турніру.

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Волею жереба у півфіналі підгрупи підопічним Наталії Зінченко випало грати проти найсильнішого із можливих суперників. Естонська Флора справді дала запеклий бій і навіть була близькою, аби викинути Ворсклу за борт Ліги чемпіонів. Втім, полтавські футболісти наприкінці матчу зрівняли рахунок, а в овертаймах вирвали путівку в фінал.

Для Осієка це дебютний розіграш ЛЧ. Поєдинок проти Сараєво був першим офіційним ще від травня, але боснійкам не допомогли навіть власні уболівальники. Команда із нового клубу Дениса Гармаша розбила суперниць з рахунком 4:0 й зберегла мрію про вихід у наступний раунд.

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Українки вже на першій хвилині дали зрозуміти, за яким сценарієм пройде матч. Класна атака завершилася ударом зовсім трохи вище воріт. Футболісти Осієка, можливо, й хотіли перебрати ініціативу, але були змушені думати лише про оборону. Полтавки все тримали під контролем і наполегливо шукали шлях до чужих воріт.

Досягти успіху вдалося на 13-й хвилині. Ірина Котяш класно прорвалася аж у воротарський і відпасувала назад до 11-метрової позначки. Туди увірвалася Вероніка Андрухів і потужним ударом увігнала м'яч у сітку. Подвоїти перевагу вдалося через аналогічний проміжок часу. Тепер уже Калініна зробила щось схоже, як Котяш. Відрізнялося лише завершення. Яна виконала навіс, який замкнула Ніколь Козлова.

Ще до перерви рахунок став розгромним. Ворскла отримала право на штрафний удар. Андрухів взяла відповідальність на себе й оформила дубль, виконавши красу. М'яч ліг чітко у дев'ятку. На жаль, після перерви все було значно спокійніше. Полтавки грали за рахунком, а футболісткам Осієка бракувало майстерності щось змінити. Лише на останніх хвилинах уболівальникам полоскотали нерви. Ворскла могла забити від центрального кола (м'яч пройшов поруч зі штангою), а надії хорваток на гол престижу перекреслила захисниця, яка вибила з лінії воріт.

Ворскла продовжить свій шлях у Лізі чемпіонів. Жеребкування другого раунду кваліфікації відбудеться 15 вересня, а матчі цієї стадії турніру заплановані аж на жовтень.