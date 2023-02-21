Трансфери Циганкова та Забарного далеко не єдині "на вихід" з київського Динамо – "біло-сині" можуть продовжити прощатись з лідерами.

Динамо продовжує перезавантажувати свій склад, відпустивши гравців, які отримували найбільші зарплати (30-50 тисяч євро на місяць), повідомляє Динамо Киев Inside.

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Вже влітку вболівальники "біло-синіх" можуть очікувати на відхід Миколи Шапаренка та Георгія Бущана, які наразі травмовані. "Влітку чекають повного одужання Шапаренка і Бущана, шукають під них варіанти. Чому шукають? Тому що предметного інтересу з боку поки що немає. За цими двома гравцями поки порожнеча", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Шапаренко вибув на початку сезону через важку травму, загалом зігравши 9 матчів та віддавши результативну передачу. Бущан відіграв трохи більше – 13 поєдинків, але через пошкодження теж не повернувся до участі в поєдинках.

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