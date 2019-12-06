Динамо готове знизити ціну на Сідклея, – ЗМІ

Динамо готове відпустити Сідклея в інший клуб. Кияни можуть навіть піти на поступки щодо ціни на бразильця.

Динамо тепер вимагає за однорічну оренду захисника Сідклея 800 тисяч доларів, стверджує Dynamo Nation.

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Раніше кияни вимагали у зацікавлених у гравцеві команд щонайменше один мільйон доларів за оренду на один рік. Вже повідомлялось, що у підписанні Сідклея саме на правах оренди на 2020 рік зацікавлений Корінтіанс.

До слова, Сідклей вже грав за Корінтіанс у першій частині 2018 року, саме перед трансфером до Динамо. У нинішньому сезоні бразилець не зіграв жодного офіційного матчу за киян.

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