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Динамо готове знизити ціну на Сідклея, – ЗМІ

6 грудня 23:08 813 Читать на русском
Динамо готове знизити ціну на Сідклея, – ЗМІ
Сідклей (посередині) / фото: Dynamo Nation

Динамо готове відпустити Сідклея в інший клуб. Кияни можуть навіть піти на поступки щодо ціни на бразильця.

Динамо тепер вимагає за однорічну оренду захисника Сідклея 800 тисяч доларів, стверджує Dynamo Nation.

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Раніше кияни вимагали у зацікавлених у гравцеві команд щонайменше один мільйон доларів за оренду на один рік. Вже повідомлялось, що у підписанні Сідклея саме на правах оренди на 2020 рік зацікавлений Корінтіанс.

До слова, Сідклей вже грав за Корінтіанс у першій частині 2018 року, саме перед трансфером до Динамо. У нинішньому сезоні бразилець не зіграв жодного офіційного матчу за киян.

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