Корінтіанс підтвердив інтерес до Сідклея – бразильський гранд чекає на рішення Динамо

Директор бразильського Корінтіанса Дуіліо Монтейру Алвеш прокоментував інформацію про можливе підписання захисника київського Динамо Сідклея.

"Ми зацікавлені у переході цього гравця, адже він може стати хорошою опцією для нас. Треба дочекатися рішення його нинішнього клубу. Наразі ми розглядаємо й інші варіанти", – цитує функціонера Globo Esporte.

Динамо планує отримати солідну компенсацію за оренду Сідклея

"Тімау" мають намір безкоштовно орендувати гравця на один рік з правом викупу. Бразильці готові платити йому зарплату в повному обсязі. У свою чергу, Динамо готове погодитись на оренду за 1 мільйон євро, або на повноцінний трансфер. Бразилець не провів жодного матчу за "біло-синіх" в поточному сезоні, програвши конкуренцію на лівому фланзі оборони Віталію Миколенку.

Нагадаємо, Сідклей вже виступав за Корінтіанс – у 2018-му році він зіграв за команду із Сан-Паулу 26 матчів та забив 3 голи.

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