toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН

Корінтіанс підтвердив інтерес до Сідклея – бразильський гранд чекає на рішення Динамо

18:07 481 Читать на русском
Корінтіанс підтвердив інтерес до Сідклея – бразильський гранд чекає на рішення Динамо
Сідклей / фото з відкритих джерел

Директор бразильського Корінтіанса Дуіліо Монтейру Алвеш прокоментував інформацію про можливе підписання захисника київського Динамо Сідклея.

"Ми зацікавлені у переході цього гравця, адже він може стати хорошою опцією для нас. Треба дочекатися рішення його нинішнього клубу. Наразі ми розглядаємо й інші варіанти", – цитує функціонера Globo Esporte.

Динамо планує отримати солідну компенсацію за оренду Сідклея

"Тімау" мають намір безкоштовно орендувати гравця на один рік з правом викупу. Бразильці готові платити йому зарплату в повному обсязі. У свою чергу, Динамо готове погодитись на оренду за 1 мільйон євро, або на повноцінний трансфер. Бразилець не провів жодного матчу за "біло-синіх" в поточному сезоні, програвши конкуренцію на лівому фланзі оборони Віталію Миколенку.

Нагадаємо, Сідклей вже виступав за Корінтіанс – у 2018-му році він зіграв за команду із Сан-Паулу 26 матчів та забив 3 голи.

Воскресіння Дуелунда, прогрес Шапаренка або ставка на вундеркінда: Динамо має хронічну проблему – як її вирішити?

blog_ava
Зінченко – про можливе повернення в Шахтар: Завжди мріяв зіграти на Донбас Арені
10:15
3304
Теги
Корінтіанс Корінтіанс Трансфери Динамо Київ Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
2
хв
Шеффілд Юнайтед
21:30
Ньюкасл
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук