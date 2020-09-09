Київське Динамо офіційно внесло Романа Вантуха та Ахмеда Алібекова до заявки на новий сезон чемпіонату України.

Алібеков і Вантух потрапили до заявки А та виступатимуть під 77 та 47 номерами відповідно, інформує офіційний сайт УПЛ.

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Обидва футболісти, повернувшись влітку з оренди, пройшли передсезонну підготовку у складі першої команди Динамо. Вантух провів минулий сезон в орендах у Олімпіку та Олександрії (22 матчі та 2 голи у складі донеччан та 7 поєдинків у складі олександрійців), а Алібеков провів 17 матчів за чеський Слован у всіх турнірах, записавши до свого активу 1 гол.

До слова, Динамо незабаром проведе свій другий поєдинок чемпіонату України – кияни завітають в гості до Десни 11 вересня.

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