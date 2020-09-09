Киевское Динамо официально внесло Романа Вантуха и Ахмеда Алибекова в заявку на новый сезон чемпионата Украины.

Алибеков и Вантух попали в заявку А и будут выступать под 77 и 47 номерами соответственно, информирует официальный сайт УПЛ.

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Оба футболиста, вернувшись летом из аренды, прошли предсезонную подготовку в составе первой команды Динамо. Вантух провел прошлый сезон в аренде в Олимпике и Александрии (22 матча и 2 гола в составе дончан и 7 поединков в составе александрийцев), а Алибеков провел 17 матчей за чешский Слован во всех турнирах, записав в свой актив 1 гол.

К слову, Динамо вскоре проведет свой второй поединок чемпионата Украины – киевляне приедут в гости к Десне 11 сентября.

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