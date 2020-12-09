"Наразі прихід Луческу можна вважати цілком успішним. Динамо лідирує в чемпіонаті. Навряд кияни комусь програють в УПЛ, крім Шахтаря. Мірча Луческу дуже уважно розбирає суперників. Після жеребкування Ліги чемпіонів всі знали, що Динамо і Ференцварош боротимуться за третє місце. Тут Містер теж впорався зі своїм завданням – команда вийшла в Лігу Європи.

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Думаю, якщо всі відновляться і коронавірус дасть провести хороші збори, щоб ніхто не випав через захворювання, – Динамо буде виглядати набагато цікавіше. Дуже потрібен хороший опорний півзахисник. Сергій Сидорчук вже не встигає, часто отримує червоні картки, робить ці підкати ззаду. У такій команді, як Динамо, так грати не можна. Киянам потрібен гравець, який вміє віддавати, відбирати, організувати гру в середині. Коли Сидорчук був молодший – виконував цю роботу, але час є час.

Ще потрібен забивний центральний нападник, але де ми його зараз знайдемо. У Вербіча зовсім інший маневр. Це не його позиція", – підсумував Сабо в коментарі 1927.kiev.

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