Динамо Брест офіційно спростувало призначення Кононова головним тренером клубу

Прес-служба білоруського клубу прокоментувала інформацію щодо можливого призначення Олега Кононова на пост керманича брестської команди.

"Чергова "качка", яких навколо клубу останнім часом величезна кількість. У нашій дитячій академії в Бресті працює тренером син Олега Кононова, Ілля. Це і могло стати причиною візиту в Брест його батька.

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Просимо наших уболівальників не звертати увагу на подібні вкидання, а керуватися офіційною інформацією. Ім'я головного тренера буде оголошене найближчим часом", – цитує прес-службу білоруського клубу видання Tribuna.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про можливе призначення головним тренером Динамо Олега Кононова.

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