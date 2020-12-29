Екс-тренер Карпат може стати наставником Мілевського і Хачеріді

Українські легіонери у складі брестського Динамо скоро можуть отримати нового тренера.

Вже найближчим часом брестське Динамо може оголосити про призначення нового тренера, повідомляє видання Білоруський футбол. Зокрема, керманичем команди може стати Олег Кононов.

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Нагадаємо, на початку грудня брестську команду покинув головний тренер Марцел Лічка – керівництво клубу вирішило не продовжувати контракт з чеським фахівцем, незважаючи на здобуте чемпіонство. Додамо, що за Динамо виступає три українці – Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді. Ще один наш співвітчизник – Олексій Хобленко – покинув білоруський клуб і перейшов в СК Дніпро-1.

Останнім місцем роботи Кононова був московський Спартак, який він покинув у кінці вересня цього року. 53-річний білоруський наставник встиг залишити свій слід і в Україні. Зокрема: у 2004 р. він працював у запорізькому Металурзі, з 2008 по 2011 рр. тренував львівські Карпати, з якими доволі успішно виступав у Лізі Європи, а згодом був головним тренером і генеральним директором у Севастополі.

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