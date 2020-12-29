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Екс-тренер Карпат може стати наставником Мілевського і Хачеріді

12:27 670 Читать на русском
Екс-тренер Карпат може стати наставником Мілевського і Хачеріді
Олег Кононов / Фото з відкритих джерел

Українські легіонери у складі брестського Динамо скоро можуть отримати нового тренера.

Вже найближчим часом брестське Динамо може оголосити про призначення нового тренера, повідомляє видання Білоруський футбол. Зокрема, керманичем команди може стати Олег Кононов.

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Нагадаємо, на початку грудня брестську команду покинув головний тренер Марцел Лічка – керівництво клубу вирішило не продовжувати контракт з чеським фахівцем, незважаючи на здобуте чемпіонство. Додамо, що за Динамо виступає три українці – Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді. Ще один наш співвітчизник – Олексій Хобленко – покинув білоруський клуб і перейшов в СК Дніпро-1.

Останнім місцем роботи Кононова був московський Спартак, який він покинув у кінці вересня цього року. 53-річний білоруський наставник встиг залишити свій слід і в Україні. Зокрема: у 2004 р. він працював у запорізькому Металурзі, з 2008 по 2011 рр. тренував львівські Карпати, з якими доволі успішно виступав у Лізі Європи, а згодом був головним тренером і генеральним директором у Севастополі.

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Світ Головне Легіонерський хліб Українці за кордоном Олег Кононов Олег Кононов Динамо Брест Динамо Брест Марцел Лічка Марцел Лічка Євген Хачеріді Євген Хачеріді Олександр Нойок Олександр Нойок Карпати Карпати Олексій Хобленко Олексій Хобленко Артем Мілевський Артем Мілевський
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