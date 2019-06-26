toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019 НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо близьке до підписання форварда Дійє з Олімпіка, – журналіст

10:59 49 Читать на русском
Динамо близьке до підписання форварда Дійє з Олімпіка, – журналіст
Матар Дійє / фото із соцмереж

Нападник донецького Олімпіка Матар Дійє невдовзі може перейти в Динамо.

Сенегалець вже прибув у розташуванні київського клубу і навіть пройшов медогляд, повідомив журналіст Кирило Крижановський у своєму телегрм-каналі.

УПЛ опинилась поза топ-10 чемпіонатів Європи за трансферною вартістю гравців

21-річний форвард виступав за донецький Олімпік з січня 2019 року. На його рахунку 7 голів і 1 результативна передача в 13 матчах.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Матара у 600 тисяч євро. Його контракт з олімпійцями розрахований до кінця 2022 року.

Румунський Берлусконі: расист, сексист і фанатик, який мріє захопити Україну, трощив Динамо та обожнював Протасова

blog_ava
Головні новини футболу 25 червня: Зозуля отримав пропозиції з 4-х країн, продовження трансферної саги Неймара
07:00
1361
Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Матар Дійє Матар Дійє
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
16
год
:
24
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук