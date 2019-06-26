Динамо близьке до підписання форварда Дійє з Олімпіка, – журналіст

Нападник донецького Олімпіка Матар Дійє невдовзі може перейти в Динамо.

Сенегалець вже прибув у розташуванні київського клубу і навіть пройшов медогляд, повідомив журналіст Кирило Крижановський у своєму телегрм-каналі.

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21-річний форвард виступав за донецький Олімпік з січня 2019 року. На його рахунку 7 голів і 1 результативна передача в 13 матчах.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Матара у 600 тисяч євро. Його контракт з олімпійцями розрахований до кінця 2022 року.

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