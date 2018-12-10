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Динамо – Яблонец: матч обслуговуватиме ісландська бригада арбітрів

15:51 279 Читать на русском
Динамо – Яблонец: матч обслуговуватиме ісландська бригада арбітрів
Вілдяльмур Альвар Орарінссон / Фото: соцмережі

Стало відома бригада арбітрів на матч 6 туру Ліги Європи між Динамо та Яблонцем.

УЄФА назвав бригаду арбітрів на матч 6 туру Ліги Європи Динамо – Яблонец, повідомляє офіційний сайт союзу.

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Головним арбітром буде 33-річний Вілдяльмур Альвар Орарінссон. На лініях йому допомагатимуть Гілфі Мар Сігурдссон і Йоханн Гуннар Гудмундссон. 4-й арбітр – Біркір Сігурдарсон. Функції додаткових рефері виконуватимуть Івар Оррі Крістьянссон і Тороддур Хьялталін.

Нагадаємо, матч Динамо – Яблонець відбудеться 13 грудня на НСК Олімпійський. Початок зустрічі – о 19:55.

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Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
до матчу
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дн
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3
год
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хв
Яблонец
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Ліга Європи Динамо Динамо Арбітри Динамо - Яблонец
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