Динамо – Яблонец: матч обслуговуватиме ісландська бригада арбітрів

Стало відома бригада арбітрів на матч 6 туру Ліги Європи між Динамо та Яблонцем.

УЄФА назвав бригаду арбітрів на матч 6 туру Ліги Європи Динамо – Яблонец, повідомляє офіційний сайт союзу.

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Головним арбітром буде 33-річний Вілдяльмур Альвар Орарінссон. На лініях йому допомагатимуть Гілфі Мар Сігурдссон і Йоханн Гуннар Гудмундссон. 4-й арбітр – Біркір Сігурдарсон. Функції додаткових рефері виконуватимуть Івар Оррі Крістьянссон і Тороддур Хьялталін.

Нагадаємо, матч Динамо – Яблонець відбудеться 13 грудня на НСК Олімпійський. Початок зустрічі – о 19:55.

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