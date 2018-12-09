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Гравці Динамо запросили вболівальників на матч з Яблонцем – Че Че заговорив майже ідеальною російською

11:54 727 Читать на русском
Гравці Динамо запросили вболівальників на матч з Яблонцем – Че Че заговорив майже ідеальною російською
Че Че / Фото: ФК Динамо

Динамо записало відеоролик, де гравці команди запрошують вболівальників на матч Ліги Європи проти Яблонця.

У відео-запрошенні взяли участь Микита Бурда, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Сідклей та Че Че.

Яблонец скасував поїздку своїх вболівальників на матч проти Динамо – відомі причини

Останній, до слова, здивував знанням російської мови, майже ідеально сказавши: "Приходите на Олимпийский, болейте за нас".

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Нагадаємо, матч 6 туру Ліги Європи між Динамо та Яблонцем відбудеться у четвер, 13 грудня, на стадіоні НСК Олімпійський. Час початку зустрічі – 19:55.

Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

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