Гравці Динамо запросили вболівальників на матч з Яблонцем – Че Че заговорив майже ідеальною російською

Динамо записало відеоролик, де гравці команди запрошують вболівальників на матч Ліги Європи проти Яблонця.

У відео-запрошенні взяли участь Микита Бурда, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Сідклей та Че Че.

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Останній, до слова, здивував знанням російської мови, майже ідеально сказавши: "Приходите на Олимпийский, болейте за нас".

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Нагадаємо, матч 6 туру Ліги Європи між Динамо та Яблонцем відбудеться у четвер, 13 грудня, на стадіоні НСК Олімпійський. Час початку зустрічі – 19:55.