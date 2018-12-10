Розгром Карпат як дзеркало їхнього сезону, фіаско Олександрії та шалена битва за шістку – висновки 18 туру УПЛ

"Футбол 24" коротко аналізує найважливіші події останнього туру УПЛ у 2018 році. Динамо і Шахтар завершують його розгромами.

На вершині та дні – без перемін

Шахтар прогнозовано розгромив Маріуполь, хоча першу годину виїзної гри "гірники" навряд чи можуть занести собі в актив. Звитяга дозволила їм піти на перерву в статусі зимового чемпіона, хоча де-факто справу було зроблено ще в переможному Класичному дербі. Паулу Фонсека може бути задоволеним: перед матчем року проти Ліона вдалося перевірити найближчий резерв, відновити ігровий тонус Марлоса, приберегти Тайсона й завершити першу частину чемпіонату на мажорній ноті. Тепер залишилось прорватися у плей-оф Ліги чемпіонів.

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Останні команди УПЛ – Чорноморець та Арсенал-Київ – також не здивували. Обидва колективи показали катастрофічно низький рівень футболу та закономірно поступилися Ворсклі та Зорі, хоча за одеситів більш прикро. Вони хоча б старалися та непогано бігали у минулих турах, але пропустили від полтавців вже на 4-й хвилині, завдавши лише 5 ударів у відповідь – так з дна таблиці не підіймаються. З Арсеналом-Київ все давно зрозуміло: ні грошей, ні результатів, ні голів, ні майбутнього.

Карпати: програш Динамо як дзеркало сезону

"Снікерс, Баунті, Стіморол, Карпати програли футбол". Класика української музики, схоже, ніколи не втратить своєї актуальності, заслуживши на регулярні вмикання по фінальному свистку на стадіоні "Україна". Втім, саме за матч проти Динамо у 18-му турі навряд чи варто соромитись – львів'яни видали рівний бій, вириваючись віч-на-віч та обстрілюючи ворота зі всіх дистанцій, за що й отримали позитивну критику від експертів та вболівальників. Останні 2 голи киян, як вірно зауважив Олег Бойчишин, просто змазали враження від непоганої гри "левів".

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Цей поєдинок яскраво описав футбол Карпат у першій половині сезону. У кожному турі львів'яни заслуговували на похвалу – так, "зелено-білі" за рейтингами Instat традиційно займають високі місця за кількістю атак, обіграшів один в один, відсотком володіння, просуванням та відстанню заволодіння м'ячем. Водночас "леви" сильно просідають за числом загострювальних передач, єдиноборств, найбільше пропускають після стандартів (зокрема – прямих штрафних) та програють практично усі підбори. Все це і призводить до матчів на кшталт того, який відбувся у 18-му турі проти Динамо: швидко, агресивно, старанно, почасти красиво, але на виході – розгром та 10-е місце у турнірній таблиці.

У боротьбі за шістку ніхто не хотів помирати

За позицію у верхній половині таблиці в цьогорічному чемпіонаті відчайдушно борються мінімум 4 команди: Десна, Маріуполь, Львів та Олімпік. До них можна було б приєднати Зорю та Ворсклу, але вони в останніх матчах змогли набрати деякий гандикап за очками, практично вирішивши задання на прописку вгорі. 18-й тур міг остаточно визначити фаворитів та андердогів весняної битви за першу шістку, однак все завершилося ще більшим закручуванням інтриги.

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Десна мала шанс дещо відірватися від переслідувачів та відчепити Олімпік від перегонів. Вийшло не дуже: за традиційно непоганого футболу чернігівці зіграли внічию та відправилися на зимівлю у верхню половину таблиці, але донеччани залишились на дистанції всього двох перемог, а Маріуполь програє лише через гіршу різницю голів. Львів же на розмоклому газоні КСК "Ніка" розбив "лігочемпіонівську" Олександрію, що дозволило скоротити відстань від "сіверян" та "азовців" до мінімуму. Найгірша ситуація, звісно, в Олімпіка, але тут ще не все втрачено – цей чемпіонат може підкинути будь-який розвиток подій. Однозначно можна констатувати лише фантастичну рівність претендентів на першу шістку.

Олександрія: вище голови не стрибнеш

Після перемоги над Динамо Олександрія два тижні літала у мріях про зимівлю на другому місці та розвиток успіху. Навіть прагматичний Володимир Шаран почав роздумувати про кваліфікацію Ліги чемпіонів в разі якісного підсилення, але час не довго все розставляв по місцях. "Жовто-чорні" на жахливому домашньому газоні не змогли "закамбечити" зі Львовом та опустилися назад, на третю сходинку – і це логічно.

Олександрія яскраво продемонструвала вирівнювання нашого чемпіонату та зміну акцентів у ньому. Сьогодні навіть Динамо не може бути впевненим за внутрішню арену, перемагаючи всіх, крім Шахтаря, на голому класі – але це все одно не дає шансу їх суперниками одягнути срібні медалі в разі успішного результату з киянами. Для подібного левел-апу потрібно мати значний резерв із висококласних виконавців, ширший бюджет і якіснішу інфраструктуру. З футболістами без великого досвіду та бідною клубною біографією можна влаштувати гойдалки зі Львовом, який нічим не кращий, але на дистанції навіть така потужна Олександрія не проб'є стелю третього поверху УПЛ.

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Втім, навряд чи її вболівальникам слід журитися. Сьогодні "жовто-чорні" демонструють найкращий футбол за всю історію клубу та однією ногою перебувають на груповому етапі Ліги Європи. Кваліфікація ЛЧ? Пфф. Нехай там програють інші.

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