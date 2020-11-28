Динамо приймало Ворсклу в рамках 11 туру УПЛ. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів матчу Динамо – Ворскла на "Футбол 24".

Динамо на правах фаворита зустрічі швидко відкрило рахунок, Циганков відправив м'яч у сітку після чудового пасу Вербіча. Де Пенна забив другий м'яч, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

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На 36-й хвилині вже Вербіч святкував свій гол. Ворскла виглядала блідо на фоні киян і майже не створила нічого біля воріт суперника. Незадовго до фінального свистка господарі залишись у меншості після грубого підкату від Забарного.

Перемога закріпила Динамо на вершині таблиці УПЛ з 26-ма очками, Ворскла – третя (19 балів).

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