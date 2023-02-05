Київське Динамо проводить черговий спаринг на зборах у Туреччині. Суперник – данський Вайле. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

П'ятий спаринг підопічних Мірчі Луческу на турецькій землі. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо Київ – Вайле, стартує о 10:00. У попередньому поєдинку на зборах "біло-сині" нарешті виграли, розгромивши румунську Унірю з рахунком 5:1. Перед тим були поразки від Рапіда і Марібора, а також нічия з Аустрією Лустенау.

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Вайле – лідер другого дивізіону Данії (17 матчів, 37 очок). Свого часу за команду виступали вихованці Шахтаря Сергій Гринь та Владлен Юрченко.

Мірча Луческу довірив місце у старті Владиславу Супрязі, який забив у ворота Унірі, перервавши тривалу "суху" серію. Також з перших хвилин вийшов молодий центрбек Максим Дячук. Свій шанс отримали і Волошин з Беніто, які намагаються переконати тренера у своїй кваліфікації.

Стартовий склад Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак – Лонвейк, Сидорчук, Царенко – Волошин, Супряга, Беніто.

Динамо Київ – Вайле: онлайн-трансляція матчу 03 02 2023