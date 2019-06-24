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Булеца продовжив контракт з Динамо та вирушив у оренду в СК Дніпро-1

14:25 444 Читать на русском
Булеца продовжив контракт з Динамо та вирушив у оренду в СК Дніпро-1
Сергій Булеца / FIFA

Динамо підписало нову угоду із Сергієм Булецою – чемпіоном світу-2019 у складі збірної України U-20. Втім, наступний сезон хавбек проведе в іншому клубі.

Атакувальний півзахисник Динамо Сергій Булеца підписав новий контракт з клубом. Нова угода вінгера розрахована на 5 років, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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20-річний Булеца є вихованцем Динамо, проте не провів за першу команду ще жодного матчу. Наступний сезон атакувальний хавбек проведе у складі СК Дніпро-1 на правах оренди.

Нагадаємо, Булеца у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу-2019. Динамівець отримав "Срібний м'яч" турніру – в його активі 3 голи та 3 асисти, що в сумі є найкращим показником серед усіх гравців "синьо-жовтих".

Зазначимо, що трансферна вартість Булеци згідно даних Transfermarkt – 600 тисяч євро. Раніше хавбеком цікавився італійський Лечче.

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