Русин: Динамо – це клуб, який у моєму серці з дитинства, я не проти провести там усю кар'єру

Нападник Динамо Назарій Русин, який наразі виступає за Зорю на правах оренди, розповів про свій міцний зв'язок зі столичним клубом.

"Так, мені, як і всім українцям, хотілося б пограти в Європі. Але якби я провів хорошу кар'єру в київському Динамо, мені вже не було би потрібно ніякої Європи. Динамо – це клуб, який у моєму серці з дитинства. Як в Олега Гусєва чи Дениса Гармаша. Я не проти провести там усю кар'єру.

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Визначальними для моїх симпатій стали матчі Динамо проти Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів (сезон 2007/08, кияни двічі поступилися – 2:4, 0:4, – Футбол 24). Коли Кріштіану Роналду їм забив – я тоді дуже любив португальця. Так Динамо стало моєю улюбленою командою в Україні. Мій батько також вболіває за Динамо. Зрештою, у Західній Україні майже всі підтримують київський клуб", – заявив Русин.

Нагадаємо, що 20-річний форвард виступає за Зорю на правах оренди. У складі луганців він вже встиг відзначитися п'ятьма голами в 11 матчах.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "У Зорі мене називають "Хижаком": Назарій Русин – про методи Скрипника, червону картку і Динамо