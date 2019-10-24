Русин: Динамо – это клуб, который в моем сердце с детства, я не против провести там всю карьеру

Нападающий Динамо Назарий Русин, который сейчас выступает за Зарю на правах аренды, рассказал о своей прочной связи со столичным клубом.

"Да, мне, как и всем украинцам, хотелось бы поиграть в Европе. Но если бы я провел хорошую карьеру в киевском Динамо, мне уже не было бы нужно никакой Европы. Динамо – это клуб, который в моем сердце с детства. Как у Олега Гусева или Дениса Гармаша. Я не против провести там всю карьеру.

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Определяющими для моих симпатий стали матчи Динамо против Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов (сезон 2007/08, киевляне дважды уступили – 2:4, 0:4, – Футбол 24). Когда Криштиану Роналду им забил – я тогда очень любил португальца. Так Динамо стало моей любимой командой в Украине. Мой отец также болеет за Динамо. В конце концов, в Западной Украине почти все поддерживают киевский клуб", – заявил Русин.

Напомним, что 20-летний форвард выступает за Зарю на правах аренды. В составе луганчан он уже успел отличиться пятью голами в 11 матчах.

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