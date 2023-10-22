Динамо і СК Дніпро-1 грають у центральному матчі 11-го туру УПЛ. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – СК Дніпро-1, стартував о 17:00. Поєдинок проходить на київському стадіоні імені Валерія Лобановського. Команди набрали по 15 очок і є сусідами в турнірній таблиці – 6 та 7 місця. Щоправда, підопічні Мірчі Луческу мають гру в запасі.

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Динамо в останньому турі УПЛ програло Поліссю, а от команда Юрія Максимова має триматчеву переможну серію. Зміна тренера пішла Дніпру-1 на користь – результати покращилися.

Повернувся у склад Микола Шапаренко, який майже 2 місяці відновлювався від травми. Півзахисник Динамо розпочав у запасі.

Пряма онлайн-відеотрансляція гри доступна на 2+2, в YouTube-каналі Динамо, FootballHub та у цій новині на "Футбол 24".

Стартові склади:

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Вівчаренко – Бражко, Шепелєв – Волошин, Буяльський, Андрієвський – Ванат.

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець – Рубчинський, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв – Філіппов.

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