Динамо и СК Днепр-1 играют в центральном матче 11-го тура УПЛ. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – СК Днепр-1, стартовал в 17:00. Поединок проходит на киевском стадионе имени Валерия Лобановского. Команды набрали по 15 очков и соседствуют в турнирной таблице – 6 и 7 места. Правда, у подопечных Мирчи Луческу есть игра в запасе.

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Динамо в последнем туре УПЛ проиграло Полесью, а вот у команды Юрия Максимова трехматчевая победная серия. Смена тренера пошла Днепру-1 на пользу – результаты пошли вверх.

Вернулся в состав Николай Шапаренко, который почти два месяца восстанавливался от травмы. Полузащитник Динамо начал в запасе.

Прямая онлайн-видеотрансляция игры доступна на 2+2, в YouTube-канале Динамо, FootballHub и в этой новости на "Футбол 24".

Стартовые составы:

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Вивчаренко – Бражко, Шепелев – Волошин, Буяльский, Андриевский – Ванат.

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец – Рубчинский, Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Леднев – Филиппов.

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