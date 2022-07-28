Київський клуб оголосив, де відбудеться перший поєдинок з австрійцями.

Як відомо, напередодні Динамо у доданий час дотисло турецький Фенербахче (2:1) і пробилось у 3-й тур кваліфікації Ліги чемпіонів, де побореться за вихід у груповий етап з австрійським Штурмом.

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За повідомленням офіційного сайту "біло-синіх", перша зустріч буде для української команди номінально домашньою та відбудеться на стадіоні ЛКС у польській Лодзі. Поєдинок пройде 3 серпня і стартує о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь запланований на 9 серпня. Гру прийматиме домашня арена Штурма у Граці. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за Києвом.

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