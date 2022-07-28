"Ми зібрали багато інформації і дуже добре готувалися до цієї гри протягом останніх п'яти днів. Хлопці віддали всі сили на полі. Ми дуже добре організували наш захист, особливо у першому таймі, оскільки знали, що Фенербахче розпочне поєдинок дуже агресивно і пресингуватиме нашу команду.

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Ми досягли успіху в тому, щоб з цим впоратися, і в другому таймі, як і обговорювали заздалегідь, хотіли вирівняти гру та перемогти. Крім того, гра була досить жорсткою, яка потребувала фізичної витривалості: багато довгих передач. Словом, на полі була велика битва.

Це був дуже хороший матч між двома сильними командами. Я дуже радий, що моя команда змогла підтримати хороший фізичний рівень до кінця матчу. Вважаю, ми заслужили перемогу у цьому кваліфікаційному раунді", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

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