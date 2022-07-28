Киевский клуб объявил, где состоится первый поединок с австрийцами.

Как известно, накануне Динамо в добавленное время дожало турецкий Фенербахче (2:1) и пробилось в 3-й тур квалификации Лиги чемпионов, где сразится за выход в групповой этап с австрийским Штурмом.

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По сообщению официального сайта "бело-синих", первая встреча будет для украинской команды номинально домашней и состоится на стадионе ЛКС в польском Лодзе. Матч пройдет 3 августа и стартует в 21:00 по Киеву.

Ответный матч запланирован на 9 августа. Игру будет принимать домашняя арена Штурма в Граце. Стартовый свисток раздастся в 21:30 по Киеву.

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