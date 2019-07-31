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Динамо – Шахтар: Цітаішвілі встановив рекорд Суперкубка України

11:24 583 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Цітаішвілі встановив рекорд Суперкубка України
Георгій Цітаішвілі / ФК Динамо

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі увійшов в історію Суперкубка України.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

Атакувальний хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі став наймолодшим українським гравцем, який коли-небудь виходив на поле в матчі за Суперкубок України.

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На момент виходу на поле Цітаішвілі було 18 років та 252 дні. Він перевершив показник Андрія Ярмоленка на 14 днів, повідомляє Спорт-Експрес.

Загалом же наймолодшим футболістом, який грав у поєдинку за Супербкубок України, є нападник Андрій Воронков – на той момент білорусу було 18 років та 152 дні. Це трапилося у 2007 році в поєдинку Динамо – Шахтар (2:2, 4:2 по пен.).

Найстаршим же гравцем турніру є Олександр Шовковський, якому в його останньому матчі за Суперкубок був 41 рік та 196 днів. До слова, Андрій Пятов став 4-м гравцем, який зіграв у турнірі у віці 35 років – після Шовковського, Срни та Шевчука.

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Теги
Динамо - Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Шахтар Шахтар Динамо Динамо Рекорди Суперкубок України Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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