Динамо – Шахтер: Цитаишвили установил рекорд Суперкубка Украины

Вингер Динамо Георгий Цитаишвили вошел в историю Суперкубка Украины.

Атакующий хавбек Динамо Георгий Цитаишвили стал самым молодым украинским игроком, который когда-либо выходил на поле в матче за Суперкубок Украины.

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На момент выхода на поле Цитаишвили было 18 лет и 252 дня. Он превзошел показатель Андрея Ярмоленко на 14 дней, сообщает Спорт-Экспресс.

В целом же самым молодым футболистом, который играл в поединке за Супербкубок Украины, является нападающий Андрей Воронков – на тот момент белорусу было 18 лет и 152 дня. Это случилось в 2007 году в поединке Динамо – Шахтер (2:2, 4:2 по пен.).

Самым же возрастным игроком турнира является Александр Шовковский, которому в его последнем матче за Суперкубок был 41 год и 196 дней. К слову, Андрей Пятов стал 4-м игроком, который сыграл в турнире в возрасте 35 лет – после Шовковского, Срны и Шевчука.

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