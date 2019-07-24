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Динамо – Шахтар: стало відомо, хто обслуговуватиме матч за Суперкубок України

12:50 846 Читать на русском
Динамо – Шахтар: стало відомо, хто обслуговуватиме матч за Суперкубок України
Віталій Романов / ФК Верес

Комітет арбітрів УАФ призначив суддю на поєдинок за Суперкубок України між Динамо та Шахтарем.

 

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті повідомила, що матч за Суперкубок України Динамо – Шахтар обслужить бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим.

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Допомагатимуть йому Олександр Войтюк та Анатолій Абдула. Четвертий арбітр – Семен Шлончак. Спостерігачем буде Віталій Годулян.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня в Одесі. Український сезон розпочнеться класичним протистоянням між Шахтарем та Динамо.

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