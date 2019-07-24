Динамо – Шахтар: стало відомо, хто обслуговуватиме матч за Суперкубок України

Комітет арбітрів УАФ призначив суддю на поєдинок за Суперкубок України між Динамо та Шахтарем.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті повідомила, що матч за Суперкубок України Динамо – Шахтар обслужить бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим.

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Допомагатимуть йому Олександр Войтюк та Анатолій Абдула. Четвертий арбітр – Семен Шлончак. Спостерігачем буде Віталій Годулян.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня в Одесі. Український сезон розпочнеться класичним протистоянням між Шахтарем та Динамо.

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