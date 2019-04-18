Динамо та Шахтар цікавляться молодим ізраїльським нападником Коеном, – ЗМІ

Ліга чемпіонів — 12:10 3980
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Манчестер Сіті – Тоттенхем: VAR сконфузився – скандал навколо вирішального гола Льоренте
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Остання надія Італії та ще 3 зустрічі 1/4 фіналу Ліги Європи: анонс поєдинківЛіга Європи — 08:00 653
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Манчестер Сіті – Тоттенхем: один з найкращих матчів в історії ЛЧ, тріумф VAR, провал Ляпорта та елітний футбол від СонаЛіга чемпіонів — 04:00 9164
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Ліверпуль розгромив Порту та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 17 квіт 2164
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СК Дніпро-1 – Шахтар: молодь і джокер Фонсеки витягують квиток у фінал Кубка України, новий лідер і гол раз на 2 рокиУкраїна — 17 квіт 14598