toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ ПОРТУ - ЛІВЕРПУЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР

Динамо та Шахтар цікавляться молодим ізраїльським нападником Коеном, – ЗМІ

14:58 75 Читать на русском
Динамо та Шахтар цікавляться молодим ізраїльським нападником Коеном, – ЗМІ
Йонатан Коен / ФК Маккабі Тель-Авів

Київське Динамо та донецький Шахтар прагнуть підписати форварда Маккабі Тель-Авів Йонатана Коена.

Ізраїльський нападник Йонатан Коен може влітку перейти в Динамо або Шахтар, повідомляє Sport Arena.

"Раніше мені казали, що граю, як Мессі". Манор Соломон – про армію Ізраїлю та вибір на користь Шахтаря, а не Ман Сіті

22-річний гравець збірної Ізраїлю у сезоні 2018/19 провів у складі Маккабі 20 матчів в усіх турнірах, в яких забив 7 голів. Також повідомляється, що його хочуть підписати Зеніт, Вольфсбург та Брондбю.

Минулої зими "гірники" придбали юного півзахисника Манора Соломона у того-таки Маккабі Тель-Авів.

Теги
Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Йонатан Коен Йонатан Коен Шахтар Шахтар Динамо Динамо Маккабі Тель-Авів Маккабі Тель-Авів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
50
хв
Наполі
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук