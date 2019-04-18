Динамо та Шахтар цікавляться молодим ізраїльським нападником Коеном, – ЗМІ

Київське Динамо та донецький Шахтар прагнуть підписати форварда Маккабі Тель-Авів Йонатана Коена.

Ізраїльський нападник Йонатан Коен може влітку перейти в Динамо або Шахтар, повідомляє Sport Arena.

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22-річний гравець збірної Ізраїлю у сезоні 2018/19 провів у складі Маккабі 20 матчів в усіх турнірах, в яких забив 7 голів. Також повідомляється, що його хочуть підписати Зеніт, Вольфсбург та Брондбю.

Минулої зими "гірники" придбали юного півзахисника Манора Соломона у того-таки Маккабі Тель-Авів.